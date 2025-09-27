Kami memberikan rekomendasi khusus berdasarkan aktivitas Anda di platform kami. Jika Anda mau, Anda dapat keluar dari opsi ini. Perlu diingat, Anda hanya keluar pada perangkat ini saja. Karena itu, Anda harus menyesuaikan pengaturan ini, jika perlu, pada setiap perangkat lain untuk mencerminkan preferensi Anda.
Awal konten dialog
Ulasan terverifikasi dari tamu asli.
Kami punya lebih dari 70 juta ulasan akomodasi, dan semuanya berasal dari tamu asli dan terverifikasi.
Bagaimana caranya?
1
Pesan dulu
Pesan dulu
Untuk memberi ulasan, Anda harus membuat pemesanan terlebih dahulu. Begitulah caranya bagaimana ulasan kami berasal dari tamu asli yang telah menginap di akomodasi yang mereka pilih.
2
Nikmati masa inap Anda
Nikmati masa inap Anda
Saat tamu sedang menginap, mereka bisa lihat apakah kamarnya nyaman, para staf nya ramah, dan hal-hal lainnya.
3
Terakhir, beri ulasan
Terakhir, beri ulasan
Setelah menginap, tamu akan memberi tahu kami tentang masa inap mereka. Kami akan periksa terlebih dahulu setiap ulasan dan keasliannya sebelum ditampilkan di website kami.
Jika Anda memesan lewat kami dan ingin menulis ulasan, harap login dulu.